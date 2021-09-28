«Аэрофлот» вновь признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Лучшей авиакомпанией Восточной Европы вновь, уже девятый раз в своей истории и восьмой раз подряд, признали «Аэрофлот». Такое звание она получила на церемонии Skytrax World Airline Awards. Эта премия — главная авиационная награда в мире.

Неофициально она известна как авиационный «Оскар». Каждый год премию присуждает британское консалтинговое агентство Skytrax.

Это ведущий глобальный оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Сам рейтинг составили по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров.

Как люди голосовали?

Участие в голосовании приняли пассажиры более чем из 100 стран. Они оставили 13 миллионов верифицированных отзывов. Из-за пандемии онлайн-голосование продлилось почти два года — с сентября 2019-го.

С учетом непростой ситуации в мировой авиации подтверждение стабильно высокого статуса от Skytrax World Airline Awards — это большая честь и залог уверенного восстановления наших позиций на глобальном рынке Михаил Полубояринов генеральный директор «Аэрофлота».

Опросные листы были доступны на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 350 авиакомпаний мира.

То обстоятельство, что восьмой раз подряд «Аэрофлот» завоевывает звание лучшего перевозчика Восточной Европы, в общем-то, недвусмысленно указывает на то, что премиальный статус авиакомпании, предлагающей максимальный сервис среди других перевозчиков нашего региона, до сих пор недостижим для конкурентов. Потребители действительно очень высоко оценивают такие параметры, как качество услуг, оказываемых на борту, в аэропорту, качество питания, качество в салонах воздушных судов. По совокупности факторов «Аэрофлот» получил очень высокие оценки, что, собственно, обеспечило его лидерство Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

Награды и мировое признание

Сегодня «Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

«Несмотря на трудности, мы держим марку ключевого игрока в макрорегионе, обеспечиваем премиальный уровень сервиса и безопасность полетов в условиях пандемии. Эти усилия оценили наши пассажиры. Мы признательны тем, кто неизменно выбирает „Аэрофлот“ для полетов по России и миру», — добавил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

Аэрофлот также совершил рывок в глобальном рейтинге и с 2019 года в топ-25 авиакомпаний мира поднялся с 22-го на 14-е место, обойдя KLM, Turkish Airlines, Etihad и других крупнейших игроков.

„Аэрофлот“ вновь добился успеха — подтвердил звание лучшей авиакомпании в Восточной Европе и продемонстрировал высокий результат в глобальном рейтинге Эдвард Плейстед президент Skytrax.

По его словам, компания укрепила позиции фаворита среди пассажиров не только в России и Восточной Европе, но и в качестве одного из крупнейших игроков всего европейского рынка.