«Аэрофлот» вновь признали самой пунктуальной авиакомпанией мира

«Аэрофлот» стал мировым лидером по уровню пунктуальности в октябре. Первое место авиакомпания удерживает уже третий месяц. Об этом говорят данные рейтинга On-Time Performance Report от британского холдинга Cirium.

Это глобальный поставщик аналитики в сфере путешествий. Для составления рейтингов Cirium применяет сведения из сотен уникальных источников и отслеживает полеты каждый день.

Рейсов «Аэрофлота», выполненных строго по расписанию, в октябре оказалось более 93%.

«Среди глобальных авиакомпаний „Аэрофлот“ превзошел и LATAM, и Delta Airlines, хотя американский перевозчик показал отличный результат — 88,45%», — сказано в исследовании отчета о пунктуальности авиакомпаний в октябре 2021 года.

Работа на результат

Авиакомпания тщательно следит за соблюдением расписания. Она последовательно улучшает свои показатели благодаря в том числе строгому выполнению правил посадки на рейс.

«Аэрофлот» запланировал внедрять новые технологии, чтобы добиться еще более высоких результатов.

Например, он будет использовать биометрический контроль, который значительно ускорит для пассажиров прохождение предполетных процедур в аэропорту.