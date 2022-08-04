Adidas потерял из-за ухода с рынка России более 100 млн евро

Выручка производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG сократилась на сумму более 100 миллионов евро за квартал. Это произошло по причине ухода из России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчетность компании по итогам полугодия.

«Решение компании приостановить свою деятельность в России сократило выручку на более чем 100 миллионов евро за квартал», — заявили в Adidas AG.

Компания в марте приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом, закрыла свои магазины, в том числе онлайн. Telegram-канал Mash сообщил, что Adidas снова откроется в сентябре, однако новые модели Forum 84 или Adidas x Karlie Kloss в Россию не привезут.

Другой бренд спортивной одежды, Reebok, тоже возобновит работу. Его российское подразделение выкупил турецкий холдинг FLO Retailing. Reebok контролировала компания ООО «Адидас».