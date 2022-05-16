Турецкий холдинг FLO Retailing приобрел российское подразделение сети спортивных товаров Reebok. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника издания, стороны уже совершили сделку. По условиям договора турецкая компания стала обладателем более 100 точек продаж Reebok. Новый владелец планирует переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

С 2006 года Reebok принадлежал немецкой компании Adidas. В марте 2022 года бренд продали американской фирме Authentic Brands Group (ABG). Сумма сделки составила 2,1 миллиард евро. В конце марта компания заявила о приостановке своей деятельности в России из-за проведения спецоперации на Украине.

В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО «Адидас». В 2021 году выручка компании составила 55,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 3,9 миллиарда рублей. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сети Reebok составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Купить ее могли за более чем 500 миллионов рублей.