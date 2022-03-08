Adidas приостановит работу в России

Компания Adidas сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России. Причиной стала ситуация на Украине. Сроки возобновления ее деятельности в стране пока не определены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на производителя одежды и спортивных товаров.

Сообщается, что сотрудники компании в России будут получать заработную платы. Как сообщили в концерне, там продолжают «внимательно наблюдать» за ситуацией и в случае необходимости примут дальнейшие корпоративные решения.

Ранее компания Adidas заявила о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Контракт был заключен летом 2021 года и был рассчитан на пять лет.

Также сообщалось, что американская компания Nike приостановила онлайн-продажи в России. Покупателям предложили посещать ближайшие действующие магазины спортивной сети.