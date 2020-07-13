Журналисты из кремлевского пула объединились в поддержку Сафронова
Они поделились воспоминаниями о работе с Сафроновым и рассказали, что часто его материалы были скандальными.
«Его статьи били не в бровь, а в глаз, и многим это не нравилось. Но он всегда добросовестно выполнял свою работу», — рассказала корреспондент ТАСС Анастасия Савиных.
Журналисты заявили, что существенных доказательств по делу так никто не предъявлял.
«Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления — это не вопрос веры, а вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего», — сообщила журналист РБК Наталия Галимова.
Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова задержали 7 июля. ФСБ завела на него дело по статье о госизмене. Подозреваемый своей вины не признал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявили, что никакой связи с журналистской деятельностью в деле нет.