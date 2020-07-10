Глава СВР опроверг связь ареста Сафронова с журналистской деятельностью

Профессиональная деятельность советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не имеет отношения к причинам его задержания. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В беседе с журналистами он заявил, что есть ряд принципиальных обстоятельств, на которые всем стоит обратить внимание.

«Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие», — привел цитату Нарышкина ТАСС.

Глава разведывательного ведомства подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности человека остается за судом, который внимательно изучит доказательства и вынесет вердикт.

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали в минувший вторник, 7 июля. ФСБ подозревает его в сборе секретных сведений и передаче их сотруднику спецслужб одной из стран НАТО. Силовики завели дело по статье о государственной измене. Максимальный срок наказания составляет 20 лет. Подозреваемый своей вины не признал. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.

Иван Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. В Роскосмосе, где он работал с мая, заявили, что у него не было доступа к секретным данным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова. Следствие планирует предъявить обвинение в ближайший понедельник.