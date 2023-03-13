13 марта 2023, 11:30
Журналист Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова
Уголовное дело о клевете на Михалкова завели против журналиста Караулова
Уголовное дело возбудили против журналиста Андрея Караулова по клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщил ТАСС.
Следователи ведут производство по статье «Клевета». Причиной стало заявление режиссера, которого Караулов обвинил в причастности к вырубке леса в Нижегородской области.
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«По связанным с Карауловым адресам в Москве и Московской области прошли обыски», — отметили в правоохранительных органах.
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В ноябре МВД объявило Караулова в федеральный розыск. В карточке дела журналиста указано, что поводом стала уголовная статья, но какая именно, в ведомстве не сообщили.
Журналист заявлял «360», что ему неизвестен свой процессуальный статус в федеральном розыске. По его словам, дознаватель не отвечал на телефонный звонок.
Позднее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что Караулов опубликовал недостоверные материалы, которые нанесли репутационный ущерб руководителю компании Сергею Чемезову.
МВД РФ
Журналистика
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