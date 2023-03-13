Криминал 13 марта 2023, 11:30 Журналист Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова Уголовное дело о клевете на Михалкова завели против журналиста Караулова РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили против журналиста Андрея Караулова по клевете в адрес режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщил ТАСС.

Следователи ведут производство по статье «Клевета». Причиной стало заявление режиссера, которого Караулов обвинил в причастности к вырубке леса в Нижегородской области.

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«По связанным с Карауловым адресам в Москве и Московской области прошли обыски», — отметили в правоохранительных органах.

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В ноябре МВД объявило Караулова в федеральный розыск. В карточке дела журналиста указано, что поводом стала уголовная статья, но какая именно, в ведомстве не сообщили.

Журналист заявлял «360», что ему неизвестен свой процессуальный статус в федеральном розыске. По его словам, дознаватель не отвечал на телефонный звонок.

Позднее государственная корпорация «Ростех» сообщила, что Караулов опубликовал недостоверные материалы, которые нанесли репутационный ущерб руководителю компании Сергею Чемезову.