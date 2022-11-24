Важное 24 ноября 2022, 11:26 Журналиста Караулова объявили в федеральный розыск МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова РИА «Новости»

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МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. В карточке дела указано, что причиной стала уголовная статья. Какая именно, в ведомстве не уточнили.

В начале ноября, по данным источника ТАСС, в загородном доме Караулова проводили обыск в рамках уголовного дела о клевете. Официально эти данные не подтверждали.

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Караулов тогда назвал это «вторым актом пьесы „Ксения Собчак“». Коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова арестовали 26 октября по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Речь идет сумме в размере 11 миллионов рублей.

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По словам журналиста, обыски в его доме провели по заявлению Чемезова. Караулов также предположил, что интерес правоохранителей к нему мог возникнуть после интервью Максиму Шевченко в мае 2022 года.

«И теперь я клеветник, а Шевченко — распространитель клеветы. У меня раньше был статус свидетеля, сейчас — я не знаю», — пояснил он.