Эксклюзив 24 ноября 2022, 12:43 «Вчера еще был свидетель, сегодня — не знаю». Журналист Караулов узнал о розыске от жены Объявленный в розыск телеведущий Андрей Караулов заявил, что не скрывался от следствия РИА «Новости»

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Журналиста Андрея Караулова объявили в розыск. Он заявил, что лежал в больнице и не скрывался. Мужчина рассказал «360», что сам не смог отыскать дознавателя по делу.

Телеведущий признался, что узнал о розыске от жены. О стадии рассмотрения дела, как и своем статусе, он не знает и не может уточнить — правоохранители не выходят на связь.

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«Вроде как вчера еще был свидетель, а сегодня — не знаю. Дознаватель не берет трубку», — сказал он.

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Андрей Караулов уверен, что капитан полиции знает, чем он занимается и где находится — на больничной койке. Правоохранители получили медицинские бланки с подписями и контактными номерами, которые могли бы это подтвердить.

МВД России объявило его в федеральный розыск по уголовной статье, но не уточнило, по какому именно поводу. СМИ сообщили, что в начале ноября в его доме провели обыск по делу о клевете.