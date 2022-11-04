Журналиста Караулова обвинили в нанесении репутационного урона главе «Ростеха» | 360°

Общество 04 ноября 2022, 12:36 Журналиста Караулова обвинили в нанесении репутационного урона главе «Ростеха» «Ростех»: журналист Караулов публиковал слухи и клевету РИА "Новости"

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Журналист Андрей Караулов публиковал клеветнические материалы, они нанесли репутационный урон главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Об этом госкорпорация рассказала ТАСС.

В «Ростехе» заявили, что журналист «в своем канале публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности».

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«Вместе с тем количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее время кратно увеличилось. <…> Информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы», — пояснили в госкорпорации.

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Деятельность Караулова назвали псевдожурналистикой, его упрекнули, что он «вышел далеко за рамки профессиональной этики».

Из-за этого и приняли решение обратиться в следственные органы для правовой оценки деятельности Караулова.

Ранее силовики с автоматами провели обыск в доме журналиста Андрея Караулова. Он проходит как свидетель по делу главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сам журналист сейчас в Дубае готовится к операции на сердце, он крайне удивлен.