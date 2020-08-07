Жительница Приморья «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей. Ей пообещали исполнение трех желаний

Школьница заплатила знакомому 93 тысячи рублей, чтобы он продал ее душу дьяволу. За эти деньги юноша пообещал исполнение трех желаний. В итоге полицейские задержали лжеколдуна и завели дело о мошенничестве.

Полицейских Владивостока попросила помочь одна из местных жительниц. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь отдала бывшему однокласснику 93 тысячи рублей. Тот заверил знакомую, что начал заниматься магией и умеет читать мысли и гадать на картах.

«Злоумышленник предложил с его помощью „продать душу дьяволу“, так как он является проводником между человеком и дьяволом. Для этого необходимо произвести определенный ритуал. За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей — тысячу рублей за работу и пять тысяч на материал для обряда», — сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Парень пообещал школьнице исполнение трех желаний, которые будут действовать всю жизнь. При этом он заявил, что перешедшие на сторону дьявола не могут носить золото. Юноша попросил заложить в ломбард все украшения, а деньги отдать ему для проведения обряда.

Бывшие одноклассники общались в соцсетях, где аферист писал, что связан с криминалом. Таким образом он требовал удалять все сообщения. Затем он уговорил девушку отдать ему телефон и ноутбук, чтобы их не отправили в психиатрическую больницу.

«В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи, после чего их общение прекратилось. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей», — отметили в пресс-службе.

Полицейские задержали молодого человека, который во всем сознался. На него завели дело о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет заключения.