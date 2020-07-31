Гарри Поттеру исполнилось 40 лет. Как его история завоевала мир и научила бороться с депрессией

Сегодня — 31 июля — «Мальчику, который выжил» исполнилось 40 лет. В это сложно поверить. В памяти почти каждого из нас Гарри Поттер и его друзья останутся детьми, которые с улыбками встречают друг друга на платформе 9¾. Вместе с ними мы взрослели, влюблялись, разочаровывались и находили себя. Как история про юного волшебника стала главной сказкой поколения — рассуждает колумнист «360».

Джоан Роулинг придумала историю о мальчике-волшебнике в 1990 году в поезде по пути в Лондон. Потом именно железная дорога станет главным переходом из мира обычных людей в мир магии и волшебства. А пока до публикации первой книги о Гарри Поттере оставалось еще долгих семь лет, за которые Роулинг потеряла мать, развелась с мужем и успела пожить на социальное пособие. История самой писательницы — это тоже история о преодолении и умении не опускать руки. Рукопись первой книги о мальчике-волшебнике отвергли 12 издательств. И все же ее опубликовали. Лондонское издательство Bloomsbury выпустило первую часть серии с тиражом в 1000 экземпляров. Затем последовал неожиданный читательский успех, множество наград и рекордов продаж. 21 июля 2007 года вышла последняя книга серии — «Гарри Поттер и Дары смерти». В тот же день в США и Великобритании ее купили 11 миллионов раз.

Популярнее Библии

Так Гарри Поттер и его друзья завоевали весь мир. И изменили его. По результатам флэшмоба, запущенного в Facebook в 2014 году, история про мальчика-волшебника попала на первое место в списке книг, повлиявших на пользователей социальной сети. К слову, Библия оказалась на шестом месте. Юный волшебник стал практически основателем новой религии, у которой есть миллионы последователей по всему миру. Они участвуют в конвенциях, устраивают ролевые сборы, играют в компьютерные игры, посвященные книгам, и спорят-спорят-спорят, подходит ли Джинни Уизли Гарри Поттеру, могут ли быть у чернокожей Гермионы веснушки и трус все-таки Драко Малфой или нет. А может, Гарри всю жизнь сидел в подвале Дурслей, сошел с ума и выдумал весь этот волшебный мир? Да, такая фанатская теория тоже существует.

О личном

При всей народной любви к Гарри Поттеру и его огромной популярности история мальчика-волшебника очень личная для каждого читателя. Она напоминает нам о детстве, связывает с теми воспоминаниями, когда наши еще молодые родители каждый год привозили новую книгу про Гарри. А на последний фильм мы ходили целыми семьями вместе с двоюродными братьями и сестрами. Дети, вдохновленные магией Хогвартса, придумывали свой язык, похожий на заклинания из волшебного мира.

А еще эти книги помогают излечиться. И тут скорее речь не о детях, а о взрослых. Роулинг дала работающий способ справиться с тяжелой депрессией — вызвать лучшие воспоминания. Не просто хорошие, а самые счастливые и радующие. Это и есть заклинание патронуса, которым волшебники прогоняют дементоров — жутких существ во вселенной Гарри Поттера. Именно они приходят, когда человек теряет близких, не может справиться с эмоциями, видит вокруг себя мрак и беспросветное будущее.

Так Роулинг боролась с депрессией сама, об этом же она написала свои книги. А еще о главном оружии, которое поможет победить даже самого сильного темного мага в истории — о любви.