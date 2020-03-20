Житель Подмосковья заложил автомобиль в ломбард, но, взяв его в аренду, пропал вместе с машиной

От действий павловопосадского мясника Сергея Захарова страдают люди. Мужчина известен многим как бизнесмен, торговец свежим мясом. Однако у него есть и другие статьи доходов.

Захаров, по словам местных жителей, ловко обманывает предпринимателей и простых граждан. Говорят, аферы с машинами — его настоящая страсть. Не прошел Сергей и мимо автоломбарда.

Мужчина отдал свой автомобиль под залог солидной суммы, а когда получил деньги, вернулся с новой просьбой. Он попросил машину в аренду, но так и не вернул средство передвижения.

Подробности — в сюжете канала «360».