Пенсионерка отобрала у злоумышленников свои 480 тысяч

Суд отказал в удовлетворении иска, но прокуратура не согласилась с решением. После этого городской суд отменил решение районного суда и потребовал взыскать с фирмы сумму ущерба.

По версии следствия, участники организованной группы представлялись теми, кто выдает срочные займы под высокий процент. В итоге граждане оставались без денег. Таким образом пострадала и пожилая женщина из Петербурга, у которой похитили 480 тысяч рублей.

Выяснилось, что в отношении учредителей организации было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее злоумышленники активно воспользовались интересом россиян к криптовалютам. В первом полугодии 2020 года зафиксирован взрывной рост числа сайтов, предлагающих быстрый заработок или майнинг криптовалют через браузер.