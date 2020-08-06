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    06 августа 2020, 20:40

    Пенсионерка отобрала у злоумышленников свои 480 тысяч

    Алена Макаренко

    Прокуратура Центрального района добилась возвращения через суд 480 тысяч рублей, которые злоумышленники похитили у пенсионерки из Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Пенсионерка отобрала у злоумышленников свои 480 тысяч

    Суд отказал в удовлетворении иска, но прокуратура не согласилась с решением. После этого городской суд отменил решение районного суда и потребовал взыскать с фирмы сумму ущерба.

    По версии следствия, участники организованной группы представлялись теми, кто выдает срочные займы под высокий процент. В итоге граждане оставались без денег. Таким образом пострадала и пожилая женщина из Петербурга, у которой похитили 480 тысяч рублей.

    Выяснилось, что в отношении учредителей организации было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    Ранее злоумышленники активно воспользовались интересом россиян к криптовалютам. В первом полугодии 2020 года зафиксирован взрывной рост числа сайтов, предлагающих быстрый заработок или майнинг криптовалют через браузер.

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