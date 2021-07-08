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    08 июля 2021, 11:43

    Жители Амурской области получили реальные сроки за убийство тигра Павлика

    Екатерина Шамина

    По пять лет и два месяца колонии общего режима получили два жителя Амурской области за убийство тигра Павлика. Краснокнижное животное мучилось сутки, пока виновные его не добили.

    Жители Амурской области получили реальные сроки за убийство тигра Павлика

    Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Суд лишил их права охоты на два года и два месяца и присудил в пользу государства более двух миллионов рублей.

    В сентябре 2020 года мужчины с огнестрельным оружием на тракторе, оборудованным самодельной фарой для обнаружения дичи в ночное время, отправились в лес для незаконной охоты на сибирскую косулю. Вместо оленя они встретили тигра Павлика.

    «Пока один из охотников освещал фарой тигра, второй выстрелил в него, животное получило огнестрельное ранение», — сообщили на сайте Генпрокуратуры.

    Мужчины вернулись на место преступления на следующее утро и увидели, что тигр еще живой. Один из осужденных вновь выстрелил в животное.

    Их обвиняли по нескольким уголовным статьям: «Незаконная охота в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору», «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».