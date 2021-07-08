Жители Амурской области получили реальные сроки за убийство тигра Павлика

По пять лет и два месяца колонии общего режима получили два жителя Амурской области за убийство тигра Павлика. Краснокнижное животное мучилось сутки, пока виновные его не добили.

Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Суд лишил их права охоты на два года и два месяца и присудил в пользу государства более двух миллионов рублей.

В сентябре 2020 года мужчины с огнестрельным оружием на тракторе, оборудованным самодельной фарой для обнаружения дичи в ночное время, отправились в лес для незаконной охоты на сибирскую косулю. Вместо оленя они встретили тигра Павлика.

«Пока один из охотников освещал фарой тигра, второй выстрелил в него, животное получило огнестрельное ранение», — сообщили на сайте Генпрокуратуры.

Мужчины вернулись на место преступления на следующее утро и увидели, что тигр еще живой. Один из осужденных вновь выстрелил в животное.

Их обвиняли по нескольким уголовным статьям: «Незаконная охота в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору», «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».