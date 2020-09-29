Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика в Приамурье

Двух мужчин в Амурской области задержали по подозрению в убийстве амурского тигра Павлика. Хищник занесен в Красную книгу.

Следствие считает, что мужчины вышли на охоту в окрестностях села Новостепановка. Все происходило ночью. Один из них отвечал за освещение местности, другой — с ружьем караулил зверя.

Когда охотник увидел отблеск глаза тигра, то начал стрелять. Утром приятели вернулись в лес, чтобы добить хищника. Он был ранен, они его окончательно убили. Об этом сообщили в УВМД по региону.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — сказано в сообщении.

Открыты уголовные дела о незаконной охоте и добыче особо ценного животного. Ранее было заведено уголовное дело о незаконной добыче животного, занесенного в Красную книгу России. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин сообщил, что тигр, предположительно, умер в период с 8 по 23 сентября. В это время ошейник хищника перестал подавать сигнал. Об этом написала «Газета.ru».

Тигра Павлика выпустили из центра реабилитации на волю в 2019 году.