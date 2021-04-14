Амурского тигра нашли обезглавленным под Хабаровском

Труп обезглавленного амурского тигра обнаружили на территории национального заповедника «Анюйский» в Хабаровском крае. С животным могли расправиться браконьеры.

Сообщение о ЧП появилось на сайте центра «Амурский тигр». Мертвого краснокнижного хищника нашли инспекторы нацпарка. Он лежал в воде, зацепившись за ветки.

По мнению сотрудников, с животным могли расправиться браконьеры. Они могли отделить голову животного для продажи или для того, чтобы скрыть следы ранений. Точная причина гибели тигра будет установлена после экспертизы. Останки были переданы в центр «Амурский тигр».

По предварительным данным, труп принесло на территорию заповедника ледоходом. Обстоятельства гибели тигра устанавливают сотрудники полиции. Проверку также проводят в региональной природоохранной прокуратуре.

Осенью прошлого года в Амурской области был убит тигр Павлик. По подозрению в преступлении были задержаны двое мужчин. Следователи установили, что злоумышленники вышли на охоту недалеко от села Новостепановка.