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    25 сентября 2020, 08:52

    Амурского тигра Павлика убили в Приамурье, возбуждено дело

    Наза Салех Захи

    Краснокнижного амурского тигра Павлика нашли мертвым в Амурской области. Его убили неизвестные. Уже заведено уголовное дело.
    Амурского тигра Павлика убили в Приамурье, возбуждено дело

    Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram рассказал, что у него уже есть информация о виновных.

    По его словам, GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. Последний раз данные приходили из Свободненского района.

    На поиски хищника отправились специалисты управления по охране животного мира. Оперативная группа 23 сентября обнаружила труп тигра в четырех километрах «от места последней локации». Орлов заявил, что будет добиваться наказания преступников.

    «С рук им это не сойдет!» — пообещал он.

    Как сообщил РИА «Новости» Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин, открыто уголовное дело о незаконной добыче животного, занесенного в Красную книгу России.

    Тигрицу и ее детенышей Павлика и Елену забрали из дикой природы в начале 2019 года. Хищница нападала на собак в селе Алексей-Никольском Приморского края.

    Мать с тигрятами отправили в село Алексеевка в Приморье. Позже взрослую самку из-за проблем со здоровьем перевезли в зоопарк Красноярского края. Павлик и Елена 15 мая 2019 года оказались в вольере в тайге Амурской области. Спустя пять дней их выпустили на волю.

    Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за последние 50 лет популяция животных в мире сократились на 68%.

    Новости SMI.FM