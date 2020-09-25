Амурского тигра Павлика убили в Приамурье, возбуждено дело
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram рассказал, что у него уже есть информация о виновных.
По его словам, GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. Последний раз данные приходили из Свободненского района.
На поиски хищника отправились специалисты управления по охране животного мира. Оперативная группа 23 сентября обнаружила труп тигра в четырех километрах «от места последней локации». Орлов заявил, что будет добиваться наказания преступников.
«С рук им это не сойдет!» — пообещал он.
Как сообщил РИА «Новости» Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин, открыто уголовное дело о незаконной добыче животного, занесенного в Красную книгу России.
Тигрицу и ее детенышей Павлика и Елену забрали из дикой природы в начале 2019 года. Хищница нападала на собак в селе Алексей-Никольском Приморского края.
Мать с тигрятами отправили в село Алексеевка в Приморье. Позже взрослую самку из-за проблем со здоровьем перевезли в зоопарк Красноярского края. Павлик и Елена 15 мая 2019 года оказались в вольере в тайге Амурской области. Спустя пять дней их выпустили на волю.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за последние 50 лет популяция животных в мире сократились на 68%.