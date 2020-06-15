Жертва лжехирурга Верди посчитала ее смерть случайным самоубийством

Одна из главных потерпевших от рук лжеврача Алены Верди — Анастасия Исмаилова — верит в новости о внезапной смерти псевдохирурга. Женщина рассказала «360 о своей переписке с мошенницей и о том, что могло стать причиной ее кончины.

«Мне жаль. Жаль, что она не понесла наказание. Она не хотела умирать», — говорит Исмаилова.

Однако собеседница «360» вместе с тем предположила, что Алена могла свести счеты с жизнью. Ведь со слов Анастасии, в крови псевдохирурга нашли чрезмерное содержание инсулина.

«Перед судом она хотела впасть в небольшую кому, оттянуть [время], но чуть-чуть не подрассчитала», — заявила Исмаилова.

Потерпевшая по этому делу успела неплохо узнать «Доктора Франкенштейна» (такое прозвище Верди дали в СМИ и соцсетях). Анастасия рассказала, что лжеврач писала ей письма из СИЗО. В них она говорила, что никогда не сядет.

«А если ее посадят, то она будет смиренно лежать в земле», — привела собеседница «360» слова Верди.

Также до суда она заявила о том, что беременна и даже предъявила справку. Исмаилова считает, что документ был таким же липовым, как и диплом Алены о получении медицинского образования. Всю ситуацию с задержанием и арестом Верди переживала тяжело.

«Ее угнетало, что телевидение ее снимает, что на нее тыкают пальцем», — заметила жительница Кубани.

Настораживает и то, что буквально за считанные дни до начала процесса Верди была здорова и нарушила домашний арест ради похода в салон красоты. А на следующий день девушку нашли без сознания и госпитализировали. Около двух недель она находилась в коме.

Мы не допустим, чтобы дело закрыли. Клиника, которая также несет ответственность, она должна отвечать. Ее Высший суд будет судить. А с клиникой мы будем продолжать судиться и требовать справедливого наказания им Анастасия Исмаилова.

В СК по Краснодарскому краю «360» заявили, что по факту смерти 38-летней местной жительницы проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О смерти Алены Верди стало известно утром 15 июня. Новость подтвердила также подруга женщины и ее адвокат.