Жертва лжехирурга Верди посчитала ее смерть случайным самоубийством
«Мне жаль. Жаль, что она не понесла наказание. Она не хотела умирать», — говорит Исмаилова.
Однако собеседница «360» вместе с тем предположила, что Алена могла свести счеты с жизнью. Ведь со слов Анастасии, в крови псевдохирурга нашли чрезмерное содержание инсулина.
«Перед судом она хотела впасть в небольшую кому, оттянуть [время], но чуть-чуть не подрассчитала», — заявила Исмаилова.
Потерпевшая по этому делу успела неплохо узнать «Доктора Франкенштейна» (такое прозвище Верди дали в СМИ и соцсетях). Анастасия рассказала, что лжеврач писала ей письма из СИЗО. В них она говорила, что никогда не сядет.
«А если ее посадят, то она будет смиренно лежать в земле», — привела собеседница «360» слова Верди.
Также до суда она заявила о том, что беременна и даже предъявила справку. Исмаилова считает, что документ был таким же липовым, как и диплом Алены о получении медицинского образования. Всю ситуацию с задержанием и арестом Верди переживала тяжело.
«Ее угнетало, что телевидение ее снимает, что на нее тыкают пальцем», — заметила жительница Кубани.
Настораживает и то, что буквально за считанные дни до начала процесса Верди была здорова и нарушила домашний арест ради похода в салон красоты. А на следующий день девушку нашли без сознания и госпитализировали. Около двух недель она находилась в коме.
Мы не допустим, чтобы дело закрыли. Клиника, которая также несет ответственность, она должна отвечать. Ее Высший суд будет судить. А с клиникой мы будем продолжать судиться и требовать справедливого наказания имАнастасия Исмаилова.
В СК по Краснодарскому краю «360» заявили, что по факту смерти 38-летней местной жительницы проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
О смерти Алены Верди стало известно утром 15 июня. Новость подтвердила также подруга женщины и ее адвокат.