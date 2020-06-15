Алена Верди внезапно скончалась накануне суда. Жизнь лжехирурга была не менее таинственной, чем смерть

Неожиданно закончилась история псевдохирурга Алены Верди, которая изуродовала своих клиенток. Лжеврач умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. «360» рассказывает о жизни и страшных операциях Верди.

Последние дни и смерть

О том, что Алена умерла, «360» рассказала одна из ее потерпевших — Анастасия. «Не приходя в себя, умерла в пять утра. Мне сообщил человек, который в больнице работает», — заявила девушка.

Эту информацию подтвердила и подруга Верди, разместив прощальный пост в Instagram. Что стало причиной резко ухудшившегося состояния Алены и ее смерти, пока не известно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» заявили, что проводят доследственную проверку и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

О том, что женщина впала в кому, стало известно в начале июня. По данным источников «360», 29 мая женщина, несмотря на домашний арест, отправилась наводить красоту.

Алена Верди нарушила домашний арест, чтобы сделать афрокосички. Источник фото: Instagram

На следующий день дома ее нашли без сознания и экстренно госпитализировали в краснодарскую больницу. Врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ.

О состоянии псевдохирурга начали говорить после того, как 4 июня она не пришла на судебное заседание по своему делу.

Кто такая Алена Верди?

Жизнь Алены Верди была не менее таинственной, чем ее смерть. СМИ до сих пор не разобрались, кто такая эта женщина и откуда она появилась. В распоряжении «360» оказались материалы уголовного дела. Согласно им, настоящее имя «Доктора Франкенштейн» — Антонина Горбунова. В 2013–2014 годах девушка вдруг заинтересовалась пластической хирургией и стала учиться в одной из частных клиник Днепропетровска у пластического хирурга, о котором ей рассказали ее украинские родственники.

Алена Верди. Источник фото: «ВКонтакте»

Она ассистировала врачу полгода, а затем практиковалась у другого специалиста в Одессе. По ее словам, после этого она вернулась в Россию и решила сама заняться пластической хирургией. Для этого девушка купила диплом о получении медобразования в Национальном медицинском университете имени О. О. Богомольца по специальности «лекарь».

По информации сайта kp.ru, Алена родом с Украины. По версии Lenta.ru, Горбунова родилась в Москве 1 мая 1982 года. При этом все СМИ считают точкой отсчета карьеры лжедоктора 2015 год. В своих показаниях Верди подтвердила, что начала свою деятельность в начале 2015-го.

Пришли за красотой, ушли покалеченные

По информации Lenta.ru, приехав в Краснодар, Верди стала позиционировать себя как опытный и успешный пластический хирург из Москвы. Она сняла четыре кабинета на цокольном этаже в одном из домов и начала искать клиентов. Сначала она занималась только уколами ботокса.

Одна из ее пациенток Светлана Перова рассказывала об умении Алены расположить к себе. Женщина сразу поверила, что попала к настоящему профессионалу. К счастью для Светланы, операция прошла удачно.

«Дела» в собственном помещении лжеврач вела с февраля 2015 по август 2016 года. Уже тогда на ее счету была одна неудачная операция — она изуродовала лицо стилисту Анне Андреевой. Несмотря на это, в октябре 2016-го девушка устроилась работать в клинику «Эстетик-Мед».

Верди продолжила принимать клиенток там, а также приглашала для исправления ошибок к себе на дом. Одну из женщин она оперировала прямо у себя на диване. Верди «работала» до 2019 года включительно.

За это время свои истории о горе-докторе рассказали более десяти пациенток. Они пожаловались на осложнения и неудачно выполненные блефоропластику, липосакцию, подтяжку груди, абдоминопластику, риносептопластику. Одна женщина после операции умерла.

Сама лжедоктор обвиняла в своих профессиональных неудачах клинику. Якобы в «Эстетик-Мед» не было анальгезии (способ уменьшения болевой чувствительности).

Задержание и арест

Хорошая жизнь Алены Верди начала рушиться в конце 2017 года, после смерти ее пациентки от острого геморрагического шока. На Верди завели дело о причинении смерти по неосторожности. Но тогда девушка вышла сухой из воды. Суд предписал ей выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Однако весной 2019 года на лжеврача опять завели уголовное дело. Толчком стала жалоба ее клиентки, которую «Доктор Франкенштейн» сделала инвалидом. Верди задержали, когда она пыталась улететь в Израиль. Ее обвинили в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью людей.

До февраля 2020 года она находилась под стражей. После ее отправили под домашний арест, а обвинение переквалифицировали. Речь уже шла об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Интерфакс» написал, что Алена признала свою вину.

Расследование дела взял под свой личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Процесс должен был начаться 4 июня в Ленинском районном суде Краснодара, но из-за неявки подсудимой его перенесли.

«Так как Верди успела признать свою вину еще до своей смерти, то ее вина будет признана судом и дело закроют. Однако информацию о деятельности клиники, где делали операции, о которых Верди было известно и о которых мы хотели у нее спросить в суде, мы уже не получим», — заявил «МК» адвокат лжеврача Андрей Таран.

По его словам, теперь все пострадавшие останутся ни с чем.