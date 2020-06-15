    15 июня 2020, 10:23

    Псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара

    Екатерина Андронова, Эля Данилюк

    Пластический псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара. Об этом «360» сообщила потерпевшая от рук Верди Анастасия.

    «Не приходя в себя, умерла в пять утра. Мне сообщил человек, который в больнице работает», — заявила Анастасия.

    О смерти Алены Верди написала и подруга в социальной сети Instagram.

    Псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    О том, что Верди впала в кому, стало известно в начале июня. В медицинском документе говорилось о том, что женщина в коме и подключена к ИВЛ. Об этом «360» сообщал источник в экстренных службах.

    Остальные подробности выясняются.

    Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.

    Расследование дела псевдоврача с февраля 2020 года находилось на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.