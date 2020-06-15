Пластический псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара. Об этом «360» сообщила потерпевшая от рук Верди Анастасия.

«Не приходя в себя, умерла в пять утра. Мне сообщил человек, который в больнице работает», — заявила Анастасия.

О смерти Алены Верди написала и подруга в социальной сети Instagram.

Источник фото: Instagram

О том, что Верди впала в кому, стало известно в начале июня. В медицинском документе говорилось о том, что женщина в коме и подключена к ИВЛ. Об этом «360» сообщал источник в экстренных службах.

Остальные подробности выясняются.

Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.

Расследование дела псевдоврача с февраля 2020 года находилось на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.