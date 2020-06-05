Краснодарский псевдохирург Верди впала в кому. Это подтвердила ее жертва

Пластический лжехирург из Краснодара Алена Верди, которая изуродовала несколько пациенток, находится в коме. Об этом «360» рассказала одна из главных потерпевших — Анастасия. Также эту информацию подтвердил источник в экстренных органах.

«Она впала в кому после того, как ей хотели изменить меру пресечения. Она начала нарушать домашний арест. После того, как [она] выставила в интернете фото посещения салона, я стала жаловаться. Как так — домашний арест, а человек делает афрокосички в салоне?» — заявила собеседница «360»,

По ее словам, она жаловалась в Следственный комитет. Позже девушка узнала, что Верди госпитализировали в больницу.

Она впала в кому, на ИВЛ. Странно. Перед арестом она говорит, что беременна, а перед окончательным судом впадает в кому Анастасия.

Анастасия объяснила, что УФСИН попросила изменить меру пресечения, так как лжеврач многократно нарушала арест. Прокурор поддержал эту меру. Также собеседница «360» поведала о странных слухах, которые до нее дошли.

«Мне говорят (неподтвержденный факт), что она инсулин себе вколола. Передозировка. Не рассчитала дозу», — рассказала женщина.

Источник» «360» в экстренных органах подтвердил данные о состоянии Алены. При этом он сослался на медицинский документ. В нем говорится, что женщина находится в коме и подключена к ИВЛ. Однако информации о диагнозе пока нет.

Другой источник «360» рассказал, что вечером 29 мая Верди нарушила домашний арест и отправилась к косметологу. На следующий день утром ее нашли без сознания и доставили в краснодарскую больницу.

О состоянии лжехирурга стало известно после того, как 4 июня она не явилась на судебное заседание по своему делу. Его перенесли. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Верди обвиняется в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Они не соответствовали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью. У Алены нет специального образования, но в какой-то момент это не помешало ей заняться пластической хирургией. С 2015 по 2019 год она буквально уродовала своих клиенток. Некоторые из них остались инвалидами, одна женщина умерла после липосакции.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела псевдохирурга под личный контроль.