Задержанный за убийство полицейского в Ставрополе доставлен на допрос

Подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе доставлен на допрос в отдел Следственного комитета, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

«В настоящее время следователь СК России проводит с задержанным следственные действия», — сказано в сообщении регионального СУ СК.

Следственные органы также готовят документы для заключения задержанного под стражу, указано в сообщении пресс-службы ведомства.

У задержанного изъяли обоймы пистолетов и патроны. Назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая.

«Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, ночью 23 июля подозреваемый выстрелил в полицейского у одной из многоэтажек в Ставрополе. Правоохранителя с ранами в бедре и туловище доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Момент нападения на полицейского попал на видео. На кадрах было видно, что неизвестный подошел к одной из припаркованных машин и стал стрелять. Водителю удалось выбраться, но нападавший его догнал.

В распоряжении «360» оказалась фотография задержанного Ибрагима Симбаригова. Источник «360» уточнил, что разыскивается также Заурбек К. При его задержании оперативников попросили действовать с осторожность.

Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но поскольку в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, то это может пожизненное заключение, рассказал «360» адвокат Андрей Некрасов.