Момент убийства замглавы угрозыска Ставрополья попал на видео

Нападение киллера на заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополья Руслана Абовяна попало на видео. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как к одной из припаркованных на стоянке машин со стороны пассажирского сиденья подошел неизвестный и открыл стрельбу. Водитель автомобиля вышел и на полусогнутых ногах попытался уйти от киллера. Нападавший нагнал свою жертву и продолжил стрельбу, после чего сбежал.

По предварительным данным, в полицейского выпустили не менее девяти пуль. Раненого Абовяна доставили в больницу, где он скончался.

ТАСС со ссылкой на краевое управление СК сообщил, что по факту убийства заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №4 Управления МВД по Ставрополю завели уголовное дело.

По данным СМИ, киллеров было двое. Они напали на полицейского, когда он заехал во двор на своей машине. Расстреляв Абовяна, злоумышленники уехали с места преступления. Полиция нашла автомобиль киллеров брошенным на обочине дороги.