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    24 июля 2021, 17:20

    Убийцам замглавы угрозыска Ставрополя может грозить пожизненное заключение — адвокат

    Евгения Бардонова, Ольга Назаркина

    Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но поскольку в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, то это может пожизненное заключение, рассказал «360» адвокат Андрей Некрасов.

    Убийцам замглавы угрозыска Ставрополя может грозить пожизненное заключение — адвокат

    «У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. <…> Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам», — объяснил специалист.

    По его словам, на приговоре может сказаться, будет ли суд присяжных, как будут действовать сторона защиты и сторона гособвинения.

    «Но лет на 20 запросто [их могут посадить]», — заключил он.

    На Руслана Абовяна напали вечером 23 июля. Он приехал к своему дому в Ставрополе. К его машине подошли двое неизвестных. Один из них начал стрелять по автомобилю. Абовян смог выйти из салона и попытался скрыться от убийцы, но тот настиг его и выстрелил еще несколько раз.

    По предварительным данным, в Абовяна выпустили не меньше девяти пуль. Его успели доставить в больницу и поместить в реанимацию. Но врачи не смогли спасти его жизнь. Уголовное дело об убийстве поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.