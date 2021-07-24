Убийцам заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна может грозить высшая мера наказания. Но поскольку в России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, то это может пожизненное заключение, рассказал «360» адвокат Андрей Некрасов.

«У нас есть три состава преступления, за которые предусмотрена высшая мера наказания. <…> Вот, в частности, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. А здесь тем более был реализован преступный замысел. Поэтому и исполнители, и организаторы могут быть приговорены к пожизненным срокам», — объяснил специалист.

По его словам, на приговоре может сказаться, будет ли суд присяжных, как будут действовать сторона защиты и сторона гособвинения.

«Но лет на 20 запросто [их могут посадить]», — заключил он.

На Руслана Абовяна напали вечером 23 июля. Он приехал к своему дому в Ставрополе. К его машине подошли двое неизвестных. Один из них начал стрелять по автомобилю. Абовян смог выйти из салона и попытался скрыться от убийцы, но тот настиг его и выстрелил еще несколько раз.

По предварительным данным, в Абовяна выпустили не меньше девяти пуль. Его успели доставить в больницу и поместить в реанимацию. Но врачи не смогли спасти его жизнь. Уголовное дело об убийстве поставлено на контроль центрального аппарата СК РФ.