Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве замглавы угрозыска МВД Ставрополя

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска УМВД Ставрополя. Момент задержания 28-летнего молодого человека засняли на видео.

По данным Telegram-канала Baza, подозреваемый прятался в селе Суркуль, расположенном на границе с Карачаево-Черкесией. На кадрах видно, что мужчину задержали во дворе жилого дома. Его повалили на землю и пытались заломить руки.

Также появилась фотография задержанного Ибрагима Симбаригова. Его подозревают в убийстве замначальника угрозыска Руслана Абовяна.

Ранее в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемого задержали на территории Андроповского района. В ближайшее время молодого человека доставят к следователю для дальнейших разбирательств.

По информации следствия, ночью 23 июля подозреваемый выстрелил в полицейского у одной из многоэтажек в Ставрополе. Правоохранителя с ранами в бедре и туловище доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

«Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных с совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе.

Момент нападения на полицейского попал на видео. На кадрах было видно, что неизвестный подошел к одной из припаркованных машин и стал стрелять. Водителю удалось выбраться, но нападавший его догнал.