Криминал 27 мая 2023, 11:50 Задержанного за сожжение Корана доставили в СИЗО Грозного РИА «Новости»: задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного РИА «Новости»

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Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по указанию спецслужб Украины, доставили в субботу, 27 мая, в СИЗО в Грозный. Об этом сообщили РИА «Новости».

Возле следственного изолятора собрались жители региона, которых возмутил поступок мужчины.

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«Мы сегодня собрались здесь, чтобы показать всему миру, что не дадим в обиду традиционные ценности нашей страны и религии», — отметил один из участников стихийной акции.

Он отметил, что жители Грозного готовы защищать все основные религии ценой своей жизни.

По словам мужчины, никто не собирается ни мучить, ни убивать Журавеля. Его хотят просто исправить, доказав, что молодой человек был не прав.

Подозреваемого в сожжении Корана задержали в Волгограде неделю назад. СК возбудил дело против мужчины, который спалил священную книгу мусульман по заданию СБУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел такой поступок вопиющим случаем.