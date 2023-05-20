Происшествия 20 мая 2023, 20:01 Подозреваемого в сожжении Корана задержали в Волгограде — СМИ РИА «Новости»: в Волгограде задержали 19-летнего курьера по подозрению в сожжении Корана Freepik

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Полиция задержала в Волгограде мужчину, подозреваемого в сожжении Корана у мечети. Об это РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

«Сегодня был задержан [подозреваемый]», — передал собеседник агентства.

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19 мая в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран на фоне здания, похожего на мечеть, на улице Поворинской в Ворошиловском районе Волгограда. Полиция провела проверку и установила личность предполагаемого автора ролика.

На кадрах, ранее размещенных изданием v1.ru, видно, как правоохранители задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком.

Предположительно, подозреваемый работает курьером, молодому человеку 19 лет. По данным издания, мужчина — уроженец Украины, священную книгу сжег за деньги, заказчик нашел его через Telegram-канал. Авторы статьи добавили, что юноша учится в Волгограде в педагогическом университете.

В Москве в апреле возбудили уголовное дело за публикацию видео с осквернением Корана. Ролик предположительно сняли на востоке столицы. Автора видео устанавливают.