Криминал 20 мая 2023, 22:02 СК возбудил дело после сожжения Корана в Волгограде СК возбудил дело против мужчины, который сжег Коран в Волгограде по заданию СБУ Пресс-служба Следственного комитета

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СК возбудил уголовное дело против мужчины, который по заданию украинских спецслужб сжег Коран в Волгограде. Подозреваемый уже признался, что получил за выполненное задание 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался местный житель Никита Журавель. По данным следствия, он сжег Коран возле Соборной мечети на Поворинской улице. Происходящее он снимал на видео, а ролик затем опубликовали в проукраинских СМИ.

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«Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ», — рассказали в пресс-службе СК.

Задержанный признался, что также снимал на видео российские военные объекты. В доме мужчины начали проводить обыски.

Злоумышленник сжег Коран 19 мая. Ранее в Сети оказались кадры задержания. По предварительным данным, 19-летний молодой человек учится в местном педагогическом университете.