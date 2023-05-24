Власть 24 мая 2023, 02:01 Кадыров назвал сожжение Корана в Волгограде вопиющим случаем Кадыров: сожжение Корана в Волгограде является вопиющим случаем, возмутившим мусульман РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение Корана у Соборной мечети в Волгограде вопиющим случаем, который вызвал волнения среди мусульман. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

«Вопиющий случай с сожжением Корана в Волгограде, организованный украинскими спецслужбами, вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе», — написал он.

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Кадыров опубликовал кадры митинга в Грозном, на котором собрались около 60 тысяч человек, чтобы выразить свое негодование.

После «организации в Волгограде циничной провокации», украинские спецслужбы и их западные союзники «укрепили желание громить прислужников иблиса», отметил глава Чечни.

Видео, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран на фоне мечети на улице Поворинская в Волгограде, появилось 19 мая в одном из Telegram-каналов. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого.

На допросе мужчина признал свою вину и заявил, что сделал это по указке СБУ для разжигания розни между христианами и мусульманами. Мужчина заявил, что приобрел Коран по заданию СБУ и сжег его у мечети в Волгограде. Свои действия он снимал на телефон, после чего ему заплатили 10 тысяч рублей.