Задержанного в Италии сына главы Красноярского края Усса объявили в розыск в России | 360°

Криминал 28 октября 2022, 12:09 Задержанного в Италии сына главы Красноярского края Усса объявили в розыск в России МВД объявило в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

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По имеющимся данным, сын красноярского губернатора проходит по делу об отмывании денег. Его объявили в международный розыск. Теперь Россия в праве потребовать у итальянских властей экстрадиции фигуранта.

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Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. Он стал пятым россиянином, которого американский Минюст обвинил в уклонении от санкций и легализации незаконных доходов. Также по делу проходят два нефтетрейдера из Венесуэлы.

По версии следствия, обвиняемые организовали схему для кражи американских технологий и их дальнейшего использования в российском военно-промышленном-комплексе. Кроме того, американцы считают задержанных причастными к контрабанде венесуэльской нефти, которая находится под санкциями.

Представляющий интересы Артема Усса адвокат заявил, что его подзащитный вины не признал. Он подчеркнул, что американская сторона еще не предъявила официальных доказательств его причастности.

После задержания сына губернатора Красноярского края отправили в тюрьму города Бусто-Арсицио рядом с Миланом.

Сам глава российского региона Александр Усс заявил, что все обвинения в адрес его сына носят политический характер. Он подчеркнул, что поставка нефтепродуктов и технических средств в мире остается свободной, но американцы объявили эту деятельность вне закона, потому что этим занимались россияне.

В ходе первого судебного заседания Артем Усс отказался от экстрадиции в США, уточнил его адвокат. Защитник пояснил, что намерен подать ходатайство об его переводе под домашний арест.