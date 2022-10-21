Арестованный в Италии сын красноярского губернатора отказался от экстрадиции в США | 360°

Мир 21 октября 2022, 14:55 Арестованный в Италии сын красноярского губернатора отказался от экстрадиции в США Адвокат Нардо: арестованный в Италии предприниматель Усс отказался от экстрадиции в США

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Арестованный в Италии сын красноярского губернатора предприниматель Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом ТАСС рассказал его адвокат, президент Союза адвокатов Милана Виничио Нардо.

«Его спросили, желает ли он быть экстрадирован. Мой клиент отказался», — сказал адвокат по итогам прошедшего заседания апелляционного суда Милана.

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Нардо уточнил, что заседание было посвящено именно идентификации личности, а также прозвучал вопрос об экстрадиции. Теперь защита намерена обратиться в суд, отдельно и в письменной форме, с ходатайством об освобождении Усса из-под содержания под стражей в тюрьме и переводе под домашний арест. Такой вариант рассматривается, ведь у Артема Усса есть бизнес в Италии.

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Дату следующего заседания пока не назначили.

Соединенные Штаты обвинили сына губернатора Красноярского края Александра Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Эти материалы в итальянский суд пока не поступили. Запрос об экстрадиции должна сформулировать прокуратура, рассматривать его будет апелляционный суд. Все это может продлиться полгода.