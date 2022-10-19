Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии по просьбе США | 360°

Мир 19 октября 2022, 22:11 Сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии по просьбе США Сына губернатора Красноярского края Усса арестовали в Италии для экстрадиции в США Nik Shuliahin/Unsplash

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Предприниматель Артем Усс, который является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, арестован в Италии. Он ждет экстрадиции по запросу американских властей. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщил Минюст США.

Еще одного фигуранта взяли под стражу в Германии. Обвинения также предъявлены еще троим гражданам. Вместе с ними по делу проходят двое иностранцев, которые якобы являлись посредниками в незаконных сделках с компанией PDVSA из Венесуэлы.

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В Минфине США создали рабочую группу, члены которой ищут российские активы за рубежом. Речь идет о странах, которые получают выгоду, помогая предпринимателям из России обходить санкции. Вашингтон планирует и дальше давить на страны, которые, по мнению американских чиновников дают «убежище» капиталу из России. В этом списке в числе прочих Турция и ОАЭ.

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Ранее СМИ сообщило о возможной ликвидации «Роснано» из-за финансовых проблем, вызванных, в том числе санкциями.