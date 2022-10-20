«За действия на благо России». Губернатор Усс увидел политическую подоплеку в аресте своего сына в Италии | 360°

Власть 20 октября 2022, 04:49 «За действия на благо России». Губернатор Усс увидел политическую подоплеку в аресте своего сына в Италии Губернатор Красноярского края Усс: сына задержали за действия на благо России Пресс-служба Кремля

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Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что задержание его сына Артема Усса в Италии по запросу американских властей имеет политический окрас. Его слова привел Telegram-канал Zvezdanews.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — пояснил чиновник.

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Минюст США 19 октября распространил заявление об аресте Усса в Италии. Ведомство настаивает на его экстрадиции в Америку. Сына российского губернатора обвиняют в уклонении от санкций.

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После начала спецоперации ВС РФ на Украине США ищут любые способы надавить на Москву. Западные страны по инициативе американской администрации наложили новые санкции на Россию. Кроме того, в Минфине США заработала группа, которая разыскивает активы РФ за рубежом.

Несмотря на экономические рестрикции, некоторые страны не хотят прекращать сотрудничество в некоторых сферах. Речь идет о закупке ряда товаров, в их числе урана, алмазов и нефти.