Криминал 06 мая 2023, 18:43 Задержание подозреваемого по делу о покушении на Прилепина попало на видео МВД показало видео задержания подозреваемого по делу о покушении на писателя Прилепина

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МВД России опубликовало видео задержания 30-летнего мужчины, который, возможно, причастен к подрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Судя по ролику, задержанного доставили в отдел полиции.

В кадр попали моменты, когда мужчину в наручниках выводят из полицейской машины. При этом присутствуют сразу несколько правоохранителей. Подозреваемого ведут в отдел, заводят в один из кабинетов. При этом его рука по-прежнему прикована наручнками к руке одного из полицейских.

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Ранее стало известно, что задержанному 30 лет, ранее его уже судили. По данным СМИ, — за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Также источники в правоохранительных органах информировали о том, что мужчина — уроженец Украины.

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, подорвали сегодня в Нижегородской области. Погиб водитель, его соратник и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин остался жив, однако получил переломы и, по некоторым данным, тяжелую сочетанную травму, контузию легких, минно-взрывное ранение и множество ушибов.