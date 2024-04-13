13 апреля 2024, 04:33
Взрыв машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова признали покушением на убийство
Взрыв машины бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова признали покушением на убийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — рассказал собеседник агентства.
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За несколько дней до покушения Прозоров дал интервью о начале антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, решение об АТО стало началом гражданской войны в стране.
В пятницу, 12 апреля, автомобиль Василия Прозорова взорвался рядом с его домом в Москве. Экс-агента СБУ госпитализировали с травмой ноги. Позже бывший военный вышел на связь и сообщил, что чувствует себя нормально — руки-ноги работают. По мнению Прозорова, за покушением на него стоят спецслужбы Украины.
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