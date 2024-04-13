Криминал 13 апреля 2024, 04:33 Взрыв машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова признали покушением на убийство РИА «Новости»

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Взрыв машины бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова признали покушением на убийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — рассказал собеседник агентства.

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За несколько дней до покушения Прозоров дал интервью о начале антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, решение об АТО стало началом гражданской войны в стране.

В пятницу, 12 апреля, автомобиль Василия Прозорова взорвался рядом с его домом в Москве. Экс-агента СБУ госпитализировали с травмой ноги. Позже бывший военный вышел на связь и сообщил, что чувствует себя нормально — руки-ноги работают. По мнению Прозорова, за покушением на него стоят спецслужбы Украины.