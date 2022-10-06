Врачи оставили в реанимации двух самых тяжелых пациентов из школы в Ижевске | 360°

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Врачи оставили в реанимации двух самых тяжелых пациентов из школы в Ижевске

Министр здравоохранения России Мурашко: остались два тяжелых пациента из школы № 88 Ижевска

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В самом тяжелом состоянии остались только двое пострадавших при стрельбе в ижевской школе № 88. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что они находятся в реанимации, сообщил ТАСС.

«Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Это дети с огнестрельными ранениями», — сказал министр.

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Один из них пошел на поправку, но за жизнь второго врачи буквально борются. По словам Михаила Мурашко, они оказывают ему всю возможную медицинскую помощь. В общей сложности в стационарах лечатся 16 пострадавших, в том числе двое взрослых.

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Бывший ученик пришел в школу 26 сентября и открыл огонь из двух травматических пистолетов, переделанных в боевые. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Владельца ЧОП, которое охраняло школу, отправили под домашний арест по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а на его одежде нашли символику националистов. После нападения он свел счеты с жизнью.

Здравоохранение

Терроризм

Минздрав

Стрельба в школе в Ижевске

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