Стрельба в школе Ижевска: почему охрана не помогла, объяснил криминалист | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Система охраны учебных заведений требует пересмотра. ЧОП оказалось бесполезно при стрельбе в ижевской школе Криминалист Игнатов предложил привлекать к охране школ МВД после стрельбы в Ижевске «360»

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Наличие охранников не спасло ижевскую школу № 88 от нападения стрелка. Выпускник этого учебного заведения, вооруженный двумя травматическими пистолетами, переделанными в боевые, сегодня утром убил 15 человек и ранил еще 24. Сотрудники частного охранного предприятия погибли от выпущенных пуль первыми. Выходом из сложившейся ситуации может стать передача прав на обеспечение безопасности школ в Росгвардию или МВД, заявил эксперт.

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Вооруженный националист

Учебный день в школе № 88 в Ижевске сорвал бывший выпускник. Вооруженный мужчина в балаклаве и футболке с националистической символикой ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. Погибли 15 человек, включая 11 детей и двоих охранников. Ранения различной степени тяжести получили 22 школьника и двое взрослых. Это последние данные республиканского главка Следственного комитета.

Представитель Росгвардии в Удмуртии Валерий Грибакин сообщил, что сигнал о нападении на школу поступил на пульт дежурного в 09:46. На место происшествия выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны, сотрудники ОМОН и СОБР.

«В ходе проводимых мероприятий в одном из помещений обнаружили тело подозреваемого. При нем было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряжены патронами магазины», — заявил Грибакин.

Нападавшего звали Артем Казанцев, рассказали следователи. Это подтвердил глава республики Александр Бречалов. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, по предварительным данным, придерживался нацистской идеологии, поскольку на его одежде была запрещенная символика.

«Придя в школу, он застрелил охранника, а после покончил с собой. Сейчас следователи проводят мероприятия по месту его жительства», — заявил Бречалов журналистам.

Охрану учебного заведения обеспечивало частное предприятие по заключенному договору. В прошлом году правительство республики выделило на эти цели необходимые средства.

«Это крупная школа — 1200 учеников. Она была обеспечена не только охраной, но всеми мерами безопасности. Один охранник был убит при входе, второй охранник тоже был убит», — подчеркнул Бречалов. Он добавил, что видел на месте пострадавших школьников разного возраста.

«360»

По поручению президента России в Ижевск направили борт МЧС с психологами и дополнительными средствами для оказания помощи пострадавшим. Также в столицу Удмуртии выехали министры здравоохранения и просвещения Михаил Мурашко и Сергей Кравцов.

Следователи после стрельбы в школе завели уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия».

В Удмуртии объявили трехдневный траур. На здании правительства и резиденции главы приспустили флаги России и республики.

Уязвимые места

Школы, детские сады, институты, все учреждения для детей и подростков — уязвимые места повышенной опасности. Все они могут стать потенциальными целями для нападения, потому что их охраной занимаются частные предприятия, а не государственные силовые структуры. Таким мнением с «360» поделился криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Он подчеркнул, что на охрану учебных заведений нужно направлять бойцов Росгвардии или полицейских, которые имеют достаточные навыки для противодействия нештатным ситуациям, права на боевое оружие и использование специальных средств.

«Частные охранные предприятия и другие службы безопасности — это проформа, а не охрана, Там, как правило, сидят вахтовики. Люди, которые приезжают на две недели, живут в школе, ночуют. ЧОП часто экономят на зарплатах, потому что средства на охрану из бюджета школ выделяют небольшие, а фирмам еще нужно заработать», — пояснил Игнатов.

Он считает, что к охране учебных заведений нужно привлекать росгвардейцев или полицию, иначе подобных трагедий не удастся избегать.

«Стрелок никогда не пошел бы на такой шаг, если бы знал, что там его встретит вооруженный сотрудник, который близко не подпустит к школе. Полицейских обучают так, что они реагируют на любое движение, вызывающее подозрение. Поэтому обезвредить нападавшего могли еще на подходе, выстрелив по конечностям, или вообще устранить. Никто не хочет играть в рулетку. А сейчас все знают, что там сидит пожилая женщина или мужчина, у которых даже дубинки нет», — объяснил Игнатов.

Собеседник «360» отметил, что нападавший использовал травматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами. Для этого у оружия достаточно поменять ствол.

«Не забывайте, что Ижевск — город оружейников, где вероятность приобрести стволы очень велика. Половина города работает на оборонном заводе. Наверняка были друзья, которые помогли приобрести неучтенные стволы. Одни спилил, а новые приварил», — подытожил эксперт.

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