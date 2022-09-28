Директора ЧОП отправили под домашний арест после стрельбы в ижевской школе | 360°

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Директора ЧОП отправили под домашний арест после стрельбы в ижевской школе

Суд Ижевска отправил под домашний арест директора ЧОП после стрельбы в школе

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Суд в Ижевске отправил под домашний арест директора ООО «Частная охранная организация „Щит“». Его сотрудники охраняли школу № 88, где произошла стрельба. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия оставить без удовлетворения, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца», — заявил судья.

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В судебной инстанции уточнили, что мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, следствие просило об аресте директора ЧОП. Его задержали 28 сентября.

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«Сегодня в Индустриальный районный суд Ижевска поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО „Частная охранная организация „Щит“ Злобина А.», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Вооруженное нападение на ижевскую школу № 88 произошло утром 26 сентября. Мужчина в черной майке с националистической символикой и балаклаве пришел в учебное заведение и открыл огонь, погибли 17 человек.

Стрельба в школе в Ижевске

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