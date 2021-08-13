Врач рассказал о состоянии мальчика, из которого мать пыталась выбить бесов

Двухлетний мальчик, которого мать изрезала ножом в попытке избавить от бесов, находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

«Состояние тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил ТАСС пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Источник в правоохранительных органах kp.ru отметил, что у ребенка колотая рана брюшной полости, резаные раны рук. Мама мальчика состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Неадекватную 25-летнюю женщину ночью увидел охранник ЖК. Он вызвал полицию, при задержании она кричала, что в ребенка вселились бесы.

Ранее в Москве 24-летний мужчина выкинул маленького сына с балкона пятого этажа. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, он был в неадекватном состоянии. Причем знакомые ничего подозрительного за мужчиной не замечали.

В июне в Самаре женщина «в воспитательных целях» держала трехлетнюю дочку за майку за окном на шестом этаже. Одежда порвалась, а девочка погибла. Мать в момент происшествия была в состоянии алкогольного опьянения.