Москвич не смог объяснить, зачем выкинул сына с балкона. Виноваты могут быть наркотики или психическое расстройство

В Москве 24-летний мужчина выкинул маленького сына с балкона пятого этажа. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы, подозреваемого задержали при попытке скрыться, он был в неадекватном состоянии. Причем знакомые ничего подозрительного за мужчиной не замечали.

Вечером 4 августа 24-летний москвич выкинул из окна пятиэтажки своего малолетнего сына. Мальчик приземлился на асфальт перед домом и чудом выжил, но получил многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы.

При этом до приезда скорой ребенок оставался в сознании, передает РЕН ТВ.

Сосед по имени Роланд рассказал «360», что они с сестрой услышали, как упал ребенок, но сначала решили, что это ветка или что-то другое, потому что звук был негромким.

«Сестра мне сказала, что там кто-то упал, но я решил, что такого не может быть, потому что казалось, что если с пятого этажа что-то упадет, будет звук громче», — уверен Роланд.

Вокруг ребенка собрались люди — он был весь в крови. Подошедшая к мальчику первой соседка Юлия вызвала скорую помощь.

Отец стоял на балконе. Хотя было темно, было видно, что он в ненормальном состоянии. И я сразу поняла, что мальчика выкинули: во-первых, потому что он кричал, во-вторых, далеко очень находился от дома — на проезжей части. Сам бы ребенок так не смог Юлия.

Медики прибыли на место уже через пару минут, пострадавшего ребенка увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Полиция приехала вскоре после скорой.

Нормальный человек в глазах соседей

Отца мальчика вскоре задержали, на него завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. На допросе Кудрявцев подтвердил, что выбросил сына из окна пятого этажа, но причину своего поступка объяснить не смог.

Как рассказал «360» очевидец произошедшего, сосед Роланд, вскоре после падения ребенка мужчина тоже выбежал на улицу — вслед за соседями.

Мы уже вызвали скорую, после этого выбежал сам Леонид, остановился около ребенка: «Извини, я не специально». И каким-то ненормальным бегом убежал в другую сторону — видно, что неадекватный Роланд.

При этом до происшествия, по словам соседа, никаких странностей за подозреваемым он не замечал. Сначала молодой человек жил с матерью и братом, а затем женился и переехал к супруге.

Мать мальчика, по данным Telegram-канала «112», рассказала, что два предыдущих дня ругалась с мужем, а ребенка в Москву он увез якобы на прививку. При этом поступок супруга женщина объяснить не смогла — сына, по ее словам, он очень любил. По данным РИА «Новости», опека над ребенком оформлена на бабушку.

В момент происшествия в квартире также была бабушка ребенка, сотрудница психоневрологического диспансера. Она рассказала изданию Life, что ее сын употребляет наркотики, а с супругой живет непостоянно. В последнее же время он якобы странно себя вел и говорил о том, что ему вставили в голову чип. При этом соседка по этажу перед случившимся якобы слышала крики из квартиры. Предположительно, молодой человек ссорился с матерью.

РЕН ТВ сообщил, что соседи не раз вызывали полицию, чтобы угомонить молодого человека. Как только его мать уезжала, в ее квартире начинались «пьянки и драки». По данным «Вестей.ру», на москвича периодически составляли протоколы об административных правонарушениях, в том числе за распитие алкоголя и неисполнение родительских обязанностей.

Аффект или расстройство

Такие случаи в России в последнее время участились. Недавно в Бийске женщина выбросила из окна седьмого этажа грудничка, а затем выпрыгнула сама. Оба выжили, но получили тяжелые травмы.

Ранее в Новой Москве девушка пришла в гости к подруге и в порыве ссоры выбросила из окна ее грудного ребенка. По некоторым данным, женщина страдала психическим расстройством, которое вызывает галлюцинации. Тем не менее ее приговорили к 17 годам тюрьмы.

В мае аналогичный случай был в Кирове: мужчина выкинул полуторагодовалого ребенка знакомой из окна пятого этажа. Компания выпивала в квартире, а потом женщины пошли в магазин, а судимому собутыльнику доверили присмотреть за малолетним.

В июне в Самаре женщина «в воспитательных целях» держала трехлетнюю дочку за майку за окном на шестом этаже. Одежда порвалась, а девочка погибла. Мать в момент происшествия была в состоянии алкогольного опьянения.

Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин уверен, что детоубийство — особый вид преступлений, до которого человека нельзя довести. Большая часть, уверен специалист, происходит из-за нездоровой психики.

«Часто бывает аффект на фоне наркотического или алкогольного воздействия, психотропных препаратов и других факторов, которые влияют на такое неадекватное состояние. Только после этого можно рассматривать якобы социально-психологические факторы: нищета и экономические причины», — заключил он.