В Екатеринбурге 25-летняя девушка порезала своего двухлетнего сына ножом. Она пыталась избавиться от бесов, которые вселились в ее ребенка.

Екатеринбурженка, по данным E1.ru, страдает наркотической зависимостью. Местные жители рассказали изданию, что при задержании она кричала, что в ребенка вселились бесы.

«Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребенка вселились бесы, сейчас ее задержала полиция, а ребенка отвезли в больницу № 9», — рассказал собеседник издания.

Ребенка прооперировали, состояние тяжелое. В полиции и СК изданию не прокомментировали информацию.

Ранее в Москве 24-летний мужчина выкинул маленького сына с балкона пятого этажа. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Подозреваемого задержали при попытке скрыться, он был в неадекватном состоянии. Причем знакомые ничего подозрительного за мужчиной не замечали.

В Новой Москве в декабре прошлого года девушка пришла в гости к подруге и в порыве ссоры выбросила из окна ее грудного ребенка. По некоторым данным, женщина страдала психическим расстройством, которое вызывает галлюцинации. Тем не менее ее приговорили к 17 годам тюрьмы.