Жительница Самары выбросила с балкона трехлетнюю дочь

Мать из Самары убила свою трехлетнюю дочь, выбросив ее с балкона шестого этажа. Женщина задержана следователями, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Происшествие случилось в Октябрьском районе Самары. Местная жительница выкинула с балкона шестого этажа свою трехлетнюю дочь. В результате девочка скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мать задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Проверку по факту случившегося также начала прокуратура Октябрьского района. Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства ЧП, а также дадут оценку работе органов профилактики.

Накануне в Алтайском крае задержали женщину, которая забила до смерти своего годовалого сына. Она решила успокоить ребенка ударами по голове. После мать решила отвезти его в больницу, но мальчик умер по дороге. Ранее женщина уже была судима за истязания своего старшего сына.