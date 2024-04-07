Криминал 07 апреля 2024, 23:20 Водителей Подмосковья попросили предоставить записи видеорегистраторов в районе убийства полицейского МВД попросило водителей передать записи видеорегистраторов в районе Черноголовки РИА «Новости»

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Подмосковных водителей попросили передать в полицию записи видеорегистраторов, сделанные в Черноголовке в период убийства там полицейского. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские попросили предоставить записи, сделанные в период с 14:39 до 15:30 на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении. Эти кадры могут помочь в проведении оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского.

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МВД сообщило, что в перестрелке под Черноголовкой погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Его и второго раненого полицейского нашли на дороге в бессознательном состоянии. Позднее Ефименко скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве, предположительно, заметили на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Съезд с трассы М10 на М11 закрыли.