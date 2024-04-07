Важное 07 апреля 2024, 23:07 Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье заметили на дороге в сторону Петербурга Съезд с трассы М10 перекрыли из-за поимки подозреваемого в убийстве полицейского РИА «Новости»

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Правоохранительные органы перекрыли съезд с трассы М10 на М11 из-за информации о том, что подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье двигается по ней на большой скорости в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В области объявили план «Сирена».

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В воскресенье, 7 апреля на проселочной дороге во Фрянове прохожий увидел двух раненных полицейских. Они лежали на земле без сознания. Одного из правоохранителей не удалось спасти.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Все причины и обстоятельства устанавливают сотрудники СКР. Подозреваемых в нападении объявили в розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о покушении на убийство полицейских в Московской области.

Предположительно, по силовикам открыл огонь житель поселка Новые Вешки. В ГУ МВД России по Подмосковью заявили, что погибшим оказался старший прапорщик полиции Сергей Ефименко.