Криминал 07 апреля 2024, 22:03 Стала известна личность полицейского, застреленного в Подмосковье ГУ МВД России по Подмосковью: в Черноголовке погиб старший прапорщик Ефименко Пресс-служба МВД

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В Подмосковье при исполнении служебных обязанностей погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», — говорится в некрологе.

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Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово городского округа Черноголовка. В ходе задержания злоумышленник выстрелил в полицейских и ранил прапорщика. В результате полученных травм Ефименко скончался.

В полиции сообщили, что Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года, в МВД служил с 2004 года. У погибшего остались две дочери, его семье окажут всю необходимую помощь.

По информации СК, раненных полицейских нашел прохожий, правоохранители были без сознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.