Важное 07 апреля 2024, 19:14 СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Щелкове РИА «Новости»

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Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили в Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Двух раненых полицейских на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля увидел прохожий. Мужчины были без сознания. Один из правоохранителей позже скончался от огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты.

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«Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — передали в СК.

Вечером 7 апреля в Подмосковье неизвестные напали на четверых полицейских. По изначальным данным, двое стражей порядка погибли, еще двое — пострадали. Злоумышленники успели сбежать, их разыскивают.