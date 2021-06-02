Владельцев алтайского дома престарелых, где пенсионеров морили голодом, взяли под стражу

Владельцев частного дома престарелых в Алтайском крае, которые морил пациентов голодом, арестовали. На время следствия они будут находиться в СИЗО.

Владельцев дома престарелых обвиняют в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц». Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

«Двум индивидуальным предпринимателям из города Рубцовска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в Следственном комитете.

Частный дом престарелых работал в Рубцовске на улице Рихарда Зорге с 2016 года. Все это время владельцы заведения морили постояльцев голодом, не предоставляли им предметы гигиены и не ухаживали за ними.

Постояльцев переселили в государственные учреждения.

В начале года в России предложили ввести обязательные лицензии для частных домов престарелых. Соответствующий законопроект разработали в Госсобрании Башкирии, направив его в правительство. Основной задачей нового документа является контроль над указанной сферой бизнеса. В башкирском парламенте подчеркнули, что сейчас большинство заведений с подобными услугами расположены в неприспособленных и не отвечающих требованиям помещениях.