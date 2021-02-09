«Известия»: российские дома престарелых выведут из «серой зоны»

В России предложили ввести обязательные лицензии для частных домов престарелых. Вопрос назрел уже давно, но с предлагаемыми мерами пока не все ясно.

Соответствующий законопроект разработали в Госсобрании Башкирии, направив его в правительство. Подобную попытку, сообщила газета «Известия», в республике уже предпринимали, но инициатива не получила поддержки.

Основной задачей нового документа является контроль над указанной сферой бизнеса. В башкирском парламенте подчеркнули, что сейчас большинство заведений с подобными услугами расположены в неприспособленных и не отвечающих различным требованиям помещениях. Надзорные органы не обращают на них внимание либо до скандала, либо до другого происшествия похуже. В 2020 году, например, в нескольких частных домах престарелых произошли пожары. В них погибли люди.

В Минтруде тоже выступают за введение обязательного лицензирования частных домов престарелых. Из более чем 1,4 тысячи существующих в стране организаций такого плана в реестр поставщиков социальных услуг включены 255. Внесение данных — добровольный процесс.

Министерство считает, что нужно разработать три вида лицензии — на детские и взрослые учреждения и для предоставляющих услуги людям с психическими расстройствами. Речь идет только о домах-интернатах со стационарным пребыванием.

Законопроект могут принять в весеннюю сессию. При таком исходе событий организациям, не входящим в реестр, придется оформить лицензию на свою деятельность с 1 января 2022 года.

Эксперты считают, что при начале лицензирования важно руководствоваться интересами нуждающихся в интернатах людей. Потребуется организовывать и разумную систему проверок. И даже в этом случае получение лицензий не станет панацеей: система долговременного ухода в стране только начинает формироваться.